‘Bullying’: un problema social | La Prensa Panamá

Siempre me he preguntado, ¿en qué momento las situaciones que entendemos como menos que óptimas, pasan a ser problemas evidentes para todos? Es decir, ¿en qué punto nosotros como sociedad dejamos de tener tolerancia a estas problemáticas?

No obstante, puedo asegurar que este es uno de los factores en mi vida que me han motivado a cofundar y liderar Make A Noise, un movimiento anti bullying que opera en diferentes colegios de nuestro país. Esta iniciativa, promete reducir el número de jóvenes afectados por este flagelo social.

Panamá enfrenta retos importantes en materia social. Es responsabilidad de todos promover un ecosistema sano para el desenvolvimiento de la juventud. No solo se trata de crear lugares seguros dentro de las casas y supermercados, sino también en los colegios. Es que el concepto de seguridad al que me refiero abarca tanto la física como la psicológica. Para cumplir con esta meta debemos dar el primer paso.

