Bukele se niega a dar informe el 1 de junio, Asamblea lo exige | Noticias de El Salvador

Por su parte, la diputada del FMLN, Cristina Cornejo aseguró que “la emergencia sanitaria no debe ser excusa para evadir la rendición de cuentas y transparencia”, y cuestionó: “¿Por qué le temen a la transparencia y la rendición de cuentas? El Presidente no puede negarse a rendir informes a Asamblea”.

El presidente del Órgano Legislativo le recordó en su nota la obligatoriedad de dar su informe a la nación contenida en el artículo 64 No. 3 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, algo que no fue del agrado de Bukele y les respondió que “la petición que hice a la Asamblea fue una deferencia. La reforma de la fecha ya se hizo en el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo”, afirmó Bukele.

