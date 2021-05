Bukele habla de “enemigos internos y externos” ante la Fuerza Armada

También: Magistrado Avilés: “Tenía una renuncia redactada para mí y me dijo la firmara porque era lo que más convenía” Pero la condena internacional no para, y el tono ha ido subiendo cada vez más. Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, dijo que su gobierno “debía responder” ante el hecho.

El padre José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), reaccionó ante las declaraciones del mandatario y dijo que opinar diferente no convierte en “enemigos” a quienes así piensan. “En democracia la crítica no convierte a nadie en enemigo interno. Las diferencias no deben obstruir ni el diálogo constructivo ni la amistad social”.

