Bukele aleja la inversión y complica las finanzas en su primer año de gestión | Noticias de El Salvador

En el primero año de gestión de Bukele no hay inversiones significativas. Aunque Bukele gestionó inversión en su gira por Asia en noviembre del 2019, aún no se conoce que alguna de las empresas de China y Qatar o Japón haya concretado instalar empresas en el país. También hizo una gira por Estados Unidos, pero hasta hoy no hay inversiones concretas.

En ese mismo discurso el presidente Bukele afirmó que El Salvador era el mejor lugar donde se podía invertir pues además de no pagar aranceles a Estados Unidos ( a través del CAFTA-DR) y estar dolarizados, afirmó que el país ya no tendría tramitomanía (excesivos trámites), permisos y bloqueos para construcción, entre otros.

