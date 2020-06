Buhoneros de Colón no han sido indemnizados por daños de Renovación Urbana

Microempresarios y buhoneros colonenses denunciaron ante el viceministro del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento territorial (Miviot), Rogelio Paredes, que aún no has sido indemnizados luego de que sus puestos fueron demolidos durante los trabajos de Renovación Urbana realizados en la provincia de Colón.

Luego del encuentro con los pequeños comerciantes en la costa atlántica, Paredes indicó que se ha entendido el problema y muchos de manera injusta han quedado fuera de la indemnización que se dio a microempresarios por los trabajos de renovación.,

Dijo que se va a buscar la manera de hacer justicia con ellos para lo cual se va a hacer una mesa de trabajo, enlazada directamente con su despacho.

Agregó que lo importante es que haya voluntad e incluso se puede escuchar a aquellos microempresarios que no están de acuerdo con los pagos. Son un total de 23 buhoneros que no cuentan con un local, porque fueron demolidos durante los trabajos de Renovación Urbana de Colón.

A la fecha no han recibido subsidio y 12 de ellos que les concedieron cubículos en el Mercado de Buhonerías de Altos de Los Lagos, no han podido utilizarlos por la pandemia del COVID-19, porque esperan una indemnización para poder habilitar sus espacios.

En una segunda reunión se atendieron a algunos microempresarios que no están de acuerdo con el subsidio que recibieron del Miviot la semana pasada.