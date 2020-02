Bugabeños desconocían que Marisol era la pareja de Ventura Ceballos, temen por amenazas

Moradores del Barrio Belén en el distrito de Bugaba en la provincia de Chiriquí, dijeron estar sorprendidos de que Marisol Argelis Jiménez Muñoz, resultará ser la mujer del dominicano asesino múltiple, Gilberto Ventura Ceballos.

Un vecino de la joven chiricana, quién pidió reserva de su nombre, reconoció que le tomó por sorpresa verla en los medios de comunicación asegurando ser la pareja del sujeto recapturado, ya que es un barrio pequeño donde viven personas muy humildes y que jamás imaginó el contacto de la joven con este asesino.

“Tremenda sorpresa me llevé cuando la vi diciendo que era la mujer de ese señor Ventura, a quien buscaron por cielo, mar y tierra, el más buscado en este país, pero debo reconocer que es una mujer tranquila, que no mantiene problemas con nadie, buena vecina, lamentablemente pues así es la vida y le gustó ese señor, pero eso no quiere decir que no sea buena persona”, dijo el morador.

Señaló que si la joven es responsable de la fuga del asesino que sean las autoridades quienes realicen las investigaciones, no descartó que este sujeto probablemente al estar fugado la iba a buscar ya que era su mujer, pero que sean las autoridades policiales quienes lo determinen.

VEA TAMBIÉN: Hallan el cuerpo del colombiano desaparecido en Isla Mamey en la Costa Arriba de Colón

Lo que sí le preocupa al morador es la serie de amenazas que ha denunciado la mujer de Ventura Ceballos, donde dijo que personas a bordo de una vehículo pasaron amenazándola. ” Me preocupa estás amenazas que dice la señora que ha recibido, ya que su vivienda está ubicada en esta comunidad de Belén en el distrito de Bugaba, un lugar muy tranquilo con gente buena y me preocupa que tras represalias en su contra se puedan ver los moradores afectados” expresó el vecino de la mujer de Ventura.

Ante las declaraciones de la pareja de Ventura Ceballos quién reconoció mantener una relación con el recapturado desde hace un año y medio, su defensa busca a través de una denuncia penal que se le brinde protección por las amenazas que ha recibido.

VEA TAMBIÉN: Fuerte colisión entre dos autos deja heridos y un local comercial afectado

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!