‘Buenos días, soy del ejército’: Los militares españoles tras la pista del covid

“No, no, no, no debe ir al colegio ya que su hermana dio positivo”, “desinfecte bien el baño si lo comparte con su marido”. Son frases que se pueden escuchar en los intercambios telefónicos.

Soy “rastreador para la comunidad de Madrid. Me ha pasado su número de teléfono una persona que ha dado positiva. Lo primero que me gustaría saber es dónde está ahora. Va a tener que ponerse en cuarentena por 10 días”, dice uno de ellos.

