¡Buenas noticias!

Aunque no todas las vacunas tienen la misma efectividad para evitar la transmisión de la enfermedad, lo que parece ser un hecho es que todas son efectivas para prevenir hospitalizaciones, casos severos y muertes. Esta semana, el Financial Times publicó una serie de gráficas que demuestran claramente la utilidad de las vacunas. En Gran Bretaña, por ejemplo, se analizan separadamente los casos por grupos de edad, con respecto al 25 de enero, cuando comenzó el programa de vacunación masiva. En estos tres meses, los casos entre 50 y 60 años de edad han disminuido un 20%, mientras que en los mayores de 90 años (que fueron vacunados prioritariamente), la reducción es casi 80%. Datos similares se describen en Francia y Estados Unidos. En Francia, los casos, las hospitalizaciones y las muertes han aumentado en los menores de 69 años, mientras que en los mayores de 70 (muchos ya vacunados), se han mantenido estables o incluso han disminuido, a pesar de ser el grupo de más alto riesgo.

El proceso de vacunación progresa en todo el mundo. Si bien en algunos lugares no va a la velocidad que se quisiera, ya se han administrado globalmente más de 953 millones de dosis (según el vaccine tracker del New York Times ) lo cual, en alrededor de cuatro meses, es la vacunación masiva más importante de la historia, en función del tiempo. Países como Israel, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Reino Unido, Uruguay y Chile, han logrado vacunaciones muy importantes en función del total de su población.

