BTS hace historia al aparecer en el programa ‘MTV Unplugged’ y muestran su decepción por no poder dar conciertos

El programa giró, en su mayoría, en torno a la decepción y frustración del grupo por no poder hacer una gira de su nuevo álbum, BE, debido a las restricciones de la pandemia de coronavirus. Los componentes del grupo manifestaron su esperanza en poder recuperar la normalidad a lo largo de 2021 .

“Estamos en una situación en la que no podemos conocer a nuestros fans de todo el mundo en persona debido a la Covid-19, por lo que la letra de Telepathy describe nuestra situación actual de estar, temporalmente, separados unos de otro. Tuve que trabajar en nuestro álbum BE y, mientras escuchaba algunas demos antiguas, me encontré con esto y pensé: ‘¡Esto podría ser bueno!’. Terminé de escribir la letra en el acto, la entregué y llegó al álbum “, comentó el joven.

