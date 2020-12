Bruselas ya se prepara para un posible no acuerdo del brexit y presenta planes de contingencia para afrontarlo

Así, las medidas que plantea para minimizar los daños de una ruptura abrupta entrarán en vigor “mientras no haya un acuerdo en marcha”, si bien los servicios comunitarios aclararan que si no hay visos de cerrar un pacto que se pueda aplicar en un calendario claro entonces se fijará un plazo preciso para que estos planes dejen de existir.

El brexit sigue siendo una historia interminable. Cuatro años han pasado desde el referéndum y la UE y el Reino Unido siguen en la mesa, esta vez para negociar la relación futura. Pero el escenario de no acuerdo es ya más que posible, dadas las diferencias. Ante eso, Bruselas ha presentado una serie de planes de contingencia para afrontar un escenario en el que precisamente no haya pacto . Esto engloba el transporte por carretera y aéreo, la seguridad aérea y la pesca.

