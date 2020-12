Bruselas y Londres negocian con tres escenarios para resolver (o no) el ‘brexit’

En esta ocasión, pese a que el grupo de coordinación del ‘brexit’ ha ejercido un escrutinio de las negociaciones continuo en los últimos meses y Barnier les ha mantenido informados, señala que de momento no cuentan con un acuerdo consolidado que revisar y solo disponen de textos parciales, aunque aún no quieren fijar una fecha límite a partir de la cual ya no sería posible la ratificación a tiempo.

You May Also Like