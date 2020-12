Bruselas y Londres apuran el plazo en busca de un acuerdo que sigue lejano

Hay tres puntos clave: la gobernanza, la igualdad de condiciones (el level play field) y la pesca. En los dos primeros ha habido avances más o menos relevantes, pero el tercero está completamente estancado. Asimismo, este lunes se ha reunido el Coreper, y las conclusiones no fueron del todo positivo. Las capitales quieren que un posible acuerdo se aplique de forma provisional , pero la Comisión no comparte esa postura. Queda tela que cortar, y mucha historia por contar.

