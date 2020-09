Bruselas tendrá en cuenta el caso de Puigdemont en la revisión de las euroórdenes en Bélgica y Alemania

Bruselas tendrá en cuenta el caso de la extradición del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont en la revisión de la aplicación de las euroórdenes en Bélgica y Alemania . “Estamos revisando la transposición completa y conforme de la normativa europea en Bélgica y Alemania y pondremos particular atención en este tipo de casos individuales”, ha dicho el eurocomisario de Justicia, Didier Reynders, en referencia al caso catalán, que ha protagonizado un debate en la Eurocámara sobre el informe provisional de las euroórdenes.

