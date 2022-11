Bruselas propone unas reglas fiscales más flexibles y adaptadas a cada Estado miembro a cambio de más multas

Ahora mismo se encuentran suspendidas (desde el inicio de la pandemia) las reglas del 60% y el 3%, y la Comisión aboga por mantenerlas, pero pretende que se suprima el análisis generalizado. La meta es que cada uno de los 27 gestione la cuestión en función de su situación fiscal particular. La Comisión presentaría una senda de ajuste fiscal de referencia, que abarcaría un período de cuatro años, basada en su metodología de análisis de la sostenibilidad de la deuda . “Esta senda de ajuste de referencia debería garantizar que la deuda de los Estados miembros con problemas de endeudamiento importantes o medios se sitúe en una senda de descenso plausible, y que el déficit se mantenga de forma creíble por debajo del valor de referencia del 3% del PIB establecido en el Tratado”, explica Bruselas en su comunicado. No obstante, ese periodo de cuatro años puede reducirse a tres en el caso de las economías con una deuda “moderada” mientras que aquellos países con un nivel “bajo” no tendrán que realizar ajuste alguno.

