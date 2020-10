Bruselas estudiará una iniciativa ciudadana contra cría de animales en jaulas

Como pasos siguientes, según precisó Bruselas, tendrá lugar una audiencia pública en el Parlamento Europeo y después la Comisión decidirá las próximas etapas: proponer normas, adoptar otras medidas no legislativas o no hacer nada.

En particular, reclaman el fin de las jaulas para las gallinas ponedoras, los conejos, patos u ocas, así como en el caso de las cerdas y de los terneros, en aquellos lugares donde todavía no se haya prohibido.

You May Also Like