Bruselas desoye la petición de la OMS y da luz verde a una tercera dosis de la vacuna contra la covid

Con menos del 17 por ciento de su población elegible totalmente vacunada contra la covid-19, Nueva Zelanda queda por debajo de Surinam, Trinidad y Tobago, Albania y Perú en lo que respecta a las dosis administradas por cada 100 habitantes, según una tabla del diario The New York Times.

También hoy, el primer ministro israelí, Naftali Benet, animó hoy a los mayores de 60 años a recibir la tercera dosis. “Quisiera reiterar, quien sea mayor de 60 años y aún no haya recibido la tercera dosis de la vacuna, es seis veces más susceptible a enfermedades graves y, Dios no lo quiera, a la muerte”, advirtió Benet.

