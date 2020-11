Bruselas cree que el plan del Gobierno de Sánchez contra las ‘fake news’ no viola la libertad de prensa

“En cuanto a la libertad mediática, está muy claro, en general, que cualquier enfoque en el área de desinformación debe respetar la certidumbre legal y la libertad de prensa y de expresión. Pero digo esto como comentario general. No tenemos motivos para creer que esto no haya ocurrido en el caso español”, señaló el portavoz comunitario Johannes Bahrke.

You May Also Like