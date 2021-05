Bruselas asegura que liberalizar las patentes de las vacunas no resuelve la falta de dosis a corto plazo

“Necesitamos vacunas ahora para todo el mundo y, en el corto y medio plazo, el levantamiento de las patentes no resolverá los problemas, no generará una sola dosis de vacuna en el corto y medio plazo”, declaró la política en una rueda de prensa posterior a la conferencia de alto nivel sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales celebrada en Oporto.

