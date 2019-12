Brunch dominical

ALGUNAS PERSONAS despiden el año prendiendo incienso o comiendo uvas. Otros, quemando muñecos alusivos a personajes públicos. Y otros más, finiquitando aquellas tareas que no pudieron completar. Ese parece ser el caso de quien sea que esté detrás de la salida de los investigadores de la DIJ de las fiscalías anticorrupción. En julio pasado, a tres semanas del cambio de gobierno, el Ministerio de Seguridad removió a varios agentes de la DIJ que participan en casos sensibles como Odebrecht, Blue Apple y Pandeportes. Entonces una rápida intervención de Kenia Porcell detuvo aquella inconsulta decisión. Ahora, en el ocaso de la gestión de Porcell, se reactivó el plan. La primera en salir es la mayor Damaris Rodríguez, que ha sido trasladada de las fiscalías anticorrupción al Centro Femenino de Rehabilitación. Ojalá no inventen, como parte de algún ritual de año nuevo, prender una hoguera y lanzar en ella los expedientes.

