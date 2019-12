Brunch dominical

Si usted no sale de su asombro por las AK47 y demás aparatos desplegados en la reyerta en La Joyita, mire lo que sucede en las cárceles, ante la mirada impávida de nuestras autoridades. En el 2007, en una inspección al pabello 7 de La Joyita, encontraron una “celda de lujo”, con plasma, equipos de sonido, neveras, pisos de mosaico y paredes de azulejos. Wild Bill, desde la cárcel de David, actualizaba sus redes sociales, encontró novia en una cerca y contactaba a periodistas. En Punta Coco, hallaron teléfonos satelitales dentro de las celdas. El colmo fue el túnel que hace cuatro años descubrieron en Nueva Esperanza, Colón, que iba en dirección al centro femenino. Antes, en el 2003, en La Joya encontraron un túnel, cuando ya los reclusos habían cavado 12 metros. Pareciera que esta gente no se escapa, porque no quiere.

You May Also Like