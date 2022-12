Brunch Dominical

El presupuesto del Legislativo es el mayor ejemplo de abuso de poder y de recursos del Estado. Este año debía funcionar con $143.9 millones, pero ahora se sabe que va a terminar en más de $226.7 millones (a esta cifra hay que agregar el mes de diciembre). Y eso que en julio pasado (cuando ya había gastado $200.9 millones de presupuesto), en pleno cierre de calles y protestas ciudadanas por los altos índices de corrupción y el costo de la vida, prometieron “congelar” la planilla y suspender los viajes al exterior, los viáticos, los aumentos salariales, los nombramientos permanentes y el suministro de boquitas. Cinco meses después del anuncio del presunto plan de contención, no solo no hubo ahorros sino que se fumigaron casi $26 millones adicionales.

El Ejecutivo, mientras tanto, en 2022 se ha visto reducido al papel de repartidor de subsidios, becas y sementales. Es tan irrelevante, que si todo el Gabinete cae en un hueco y alguien le tira una capa de asfalto, nadie notaría que desaparecieron. Quizá no les ha sucedido eso porque no hay autoridad alguna tapando los huecos. Suerte para Santa que su trineo vuela.

Esta semana habíamos decidido acoger sin reservas al espíritu de la Navidad, que es todo paz y amor por los demás, y no ser tan críticos. Pero la horda de diputados que regala sin control alguno las cosas que resultan del despilfarro de fondos del Estado, con el único fin de allanar su camino a las elecciones de 2024, no deja motivos para estar muy felices. Tal vez lo más preocupante es que el año que termina ha demostrado que Panamá no es realmente gobernado desde el Palacio de las Garzas, sino desde la Asamblea.

You May Also Like