Brunch dominical

La explotación de una concesión como la de Donoso no es poca cosa. Su envergadura es tal que termina incidiendo en importantes variables, como la oferta laboral, la balanza de las exportaciones y el PIB del país. Es todo un sucedo y así debe ser tratado por todos los gobiernos. En enero pasado, First Quantum manifestó por escrito (y más de una vez) estar de acuerdo con pagar una regalía mínima de $375 millones al año para explotar la mina de Donoso. Y con base en eso, dos meses después, ya la empresa tenía en sus manos el borrador de un contrato ley preparado por el Gobierno y hasta se comunicó al país cómo se gastaría ese dinero. Pero a partir de ese momento, algo cambió. Once meses después, la minera tenía un equipo de reconocidos abogados peleando para ver cómo se zafaban de la obligación de hacer buena su palabra. Hasta han llegado a decir que tienen una concesión vigente hasta 2037, en virtud de una “prórroga” que, mediante una resolución del 30 de diciembre de 2016, les otorgó el entonces ministro Augusto Arosemena. Si tan seguros estaban de esa “prórroga”, ¿para qué estaban negociando su permanencia en el sitio? ¿Qué puede haber sucedido?

Una explicación podría ser que First Quantum adquirió un compromiso que jamás tuvo intención de cumplir: firmar y, después de tener la concesión asegurada, empezar a reclamar. Eso lo hizo PPC, por ejemplo, durante la vigencia del primer contrato, aunque al final la maniobra no le salió tan bien. (Por cierto, ambas concesiones nacieron en 1997). Una diferencia importante es que aquí Cortizo anunció cómo iba a repartir la plata y ahora ha quedado ridiculizado, porque, ¿cómo se va a disponer de un dinero que ahora el contratista no piensa entregar?

Otra excusa para desdecirse podría ser que la regalía mínima ofrecida fue calculada en base a un precio del mercado que no es el que corresponde con la realidad. Si fuera cierta esta explicación, proyectaría una imagen menos que infantil de First Quantum, porque hasta un niño sabe que el precio del cobre fluctúa en los mercados internacioanales. No pueden decir ahora que se comprometieron a hacer esos pagos con la esperanza de que el precio se mantuviera igual. En todo caso, eso sería algo atribuible a la empresa y a su equipo negociador, por lo que el Estado no tiene por qué pagar las consecuencias. Tampoco se vale el planteamiento de querer poner un tope a las regalías. ¿A quién se le ocurre poner un tope al beneficio que recibiría el país por la explotación de un producto que ya le pertenece? Además, en 2021, se confirmó la presencia de más zonas ricas en minerales en Donoso, lo que aumenta el potencial de la concesión. Señores, ¡que oportunidades así no se presentan todos los días! Y si First Quantum no está conforme, pues que se vaya a Sudáfrica, Chile o Zambia.

Una última explicación podría ser que la minera sencillamente ha querido jugar vivo. Esto podría sustentarse en el proceder de la empresa y un ejemplo sería que seis horas después de vencido el ultimátum para formalizar el acuerdo, aparecieron con una propuesta distinta. Los términos para negociar una concesión que supuestamente pagará $7,500 millones en los próximos 20 años no se construye en seis horas, por lo que eso indicaría que todos estos meses, la minera actuó hasta agotar deliberadamente el tiempo de negociación, en un aparente intento de imponer finalmente sus propias condiciones. Dicho en buen panameño, mostraron el cobre. Si no han actuado de mala fe, al menos han sido tremendamente negligentes.





