Brunch dominical

El voto de un ciudadano no vale más que el de otro. Por ello, es lógico que votar más de una vez en una misma elección sea un delito electoral contra la honradez del sufragio. Bueno, al menos hasta ahora, porque en la última reforma electoral, los diputados eliminaron subrepticiamente el doble voto del catálogo de delitos electorales. Ese es nada menos que el delito electoral más denunciado de las elecciones de 2019. Si el Tribunal Electoral no presenta un proyecto de ley para restablecer ese delito, tal vez nos habríamos dado cuenta de su desaparición demasiado tarde.

