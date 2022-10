Brunch dominical

Un cilindro delgado con un hueco en cada extremo puede ser muchas cosas. Pero una de ellas, con seguridad, es un carrizo. En forma semejante, podrían ser muchas personas las que estén detrás de los acontecimientos posteriores al cuestionario que envió el periodista Rolando Rodríguez a la Presidencia. Pero la sucesión de hechos revela, con seguridad, quién sería una de ellas. Veamos lo ocurrido.

El viernes 7 de octubre parecía solo otro día más de labores en La Prensa, hasta que, a las 9:08 a.m., un periodista de la estatal SerTv llegó a la recepción del periódico para cubrir una “inspección ocular” del Mitradel. Sin embargo, no había funcionarios en el lugar, así que el gerente de la corporación le explicó que quizá se trataba de un error. El reportero, en vez de marcharse, hizo unas llamadas y permaneció en el edificio; 10 minutos más tarde, arribaron tres vehículos del Mitradel con 11 inspectores. Pocos minutos después, también se estacionó otro automóvil que había estado rondando las instalaciones y de él descendió Linda Bran, de NexTv. Como si supiera más de la diligencia que el propio Mitradel, a las 9:32 a.m. la periodista publicó en su cuenta en Twitter que ese ministerio inspeccionaba a La Prensa “por denuncias de trabajadores, por falta de pago de salario y horas extras”, aunque los inspectores afirmaron que no había denuncia laboral alguna contra Corprensa. Dijeron, en cambio, que querían hablar con colaboradores escogidos “al azar”, solicitud un tanto ridícula en vista de que, en ese momento, había más inspectores que periodistas en la sala de redacción.

El Mitradel se retiró del lugar a las 10:40 a.m. y 40 minutos después emitió un comunicado afirmando que realizaba jornadas de inspección “para promover el trabajo decente en medios de comunicación”. En la nota de prensa se cita a Carlos Landero, director de Inspección, que señala que la jornada se realiza en atención a una “serie de inquietudes” planteadas por el Sindicato de Periodistas. Nada de esto mencionaron los inspectores de la diligencia en Corprensa, así que, aparentemente, ignoraban esta excusa. Se supo que al enterarse de lo sucedido, la ministra de Trabajo, Doris Zapata, que se encontraba en Islas Canarias en misión oficial, se mostró en contra del procedimiento empleado.

A primeras horas de la tarde, el Sindicato de Periodistas aplaudió las acciones del Mitradel. “Enhorabuena”, escribió en Twitter. Quizá no sea inoportuno mencionar que el secretario del sindicato, Filemón Medina, figura en la planilla del Mici, con un sueldo de $2,000, y está en busca de firmas para ser candidato a diputado en Arraiján.

Por su parte, La Estrella comunicó horas después que el Mitradel también “irrumpió” en sus oficinas y publicó un video del viceministro Roger Tejada, justificando sus acciones en “denuncias que se han recibido por parte de colaboradores de algunos medios”. Es también importante señalar que no se conoció que ni SerTv ni NexTv se presentaron en esta ocasión, con o sin anticipación.

La inspección en Corprensa se realizó un día después de la puesta en marcha de una campaña de intimidación y amenazas al periodista Rolando Rodríguez, tras enviar un cuestionario de 22 preguntas al vicepresidente Carrizo, sobre su patrimonio inmobiliario y su relación con un abogado de nombre Luis Acevedo Ureña. El vicepresidente insiste en que ignora por qué circula un video contra Rodríguez. Pero el hecho es que el video intimidatorio fue titulado haciendo referencia a la cantidad de preguntas del cuestionario y esto es algo que solo sabrían quienes lo recibieron. Sea como sea, Carrizo sigue sin atender las preguntas.

Como si todo esto fuera poco, un día antes de la "inspección", el presidente Cortizo estaba diciendo públicamente que estas cosas ya no sucedían. "Nadie puede decir que esta administración dio instrucciones a la Dirección General de Ingresos para entrar a un comercio, a una industria, a un bufete de abogados, a hacer áuditos. O el Seguro Social", señaló. ¿Será que Cortizo ya cedió el control del gobierno y no nos han avisado? Y ni él se ha enterado.









