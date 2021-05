Bruce Quinn, el señor del teatro

Los pies de Bruce Quinn no volverán a pisar las tablas que formaron parte importante de su vida, su voz no volverá a dirigir a quienes también decidieron que las bambalinas serían sus acompañantes, ni su mente creativa transformará los libretos de papel a realidad. Pero Bruce Quinn estará presente en cada obra panameña, en cada ovación y en cada triunfo, porque ahora él y el teatro son uno solo.

“Siempre lo vi como un hombre muy trabajador y responsable, que veía el teatro no solo como su pasión, sino también como un compromiso para el país y su comunidad. Creo que fue un tipo que le dio muchas cosas a Panamá. Y todo esto, sin duda, me ha influido como teatrista y trabajador de las artes”, agrega Sittón.

