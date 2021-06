Brotes verdes para Fernando Alonso en los libres del GP de Azerbaiyán, con Carlos Sainz en zona de podio

La gran duda del fin de semana estriba de momento en los Mercedes , totalmente desaparecidos. En los primeros libres, Lewis Hamilton marcó un pobre 7º puesto mientras que Valtteri Bottas, que parece no haber aterrizado aún mentalmente (físicamente sí, pese al susto del jueves) y no pasó del 10º. Peor fue por la tarde: el heptacampeón acabó 11º a más de un segundo y el finlandés 16º a más de dos.

En la segunda tanda, dominada por Sergio Pérez , el madrileño fue tercero mientras que su compañero fue cuarto, con susto incluido en forma de accidente contra el muro. No muy serio, pero sí lo justo como para que no acabara el día nada cómodo.

El piloto asturiano comenzó el día en una buena 9ª posición , en una sesión plagada de salidas de pista y algún que otro susto serio. La noticia no es tanto esta, ya que nadie puede sentirse ilusionado por un puesto así, sino por cómo lo logró: no rodó con los neumáticos más blandos y, por tanto, más competitivos. Esas sensaciones se vieron confirmadas en los segundos libres: 6º mejor tiempo , por detrás de los Red Bull (grandes dominadores del día), los Ferrari (grandes alternativas) y Pierre Gasly con el AlphaTauri .

