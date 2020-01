Brote de polio refleja el deficiente sistema de salud en Filipinas

Que esto haya sucedido en Filipinas indica que el sistema de vacunación del país se ha vuelto peligrosamente negligente. Para prevenir la propagación de polio, el 95 por ciento de la población debe estar vacunada contra ella. Desde hace años, las tasas de inmunización infantil en Filipinas no han llegado a los niveles necesarios. La información oficial dice que el 70 por ciento de los niños recibieron el conjunto completo de vacunas básicas en 2017. Sin embargo, un 9 por ciento no recibió ninguna.

