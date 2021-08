Broadway renace tras la pandemia con la vuelta de ‘El rey león” y ‘Aladín’

Otros, como Stephen Carlile (Scar), dieron rienda suelta a la imaginación al iniciar un negocio de “llamadas despertador” en el que, a primera hora del día, cantaba a clientes por teléfono la canción que ellos solicitaban. “ Me han pagado enormes cantidades de dinero por hacer eso , así que eso es lo que he estado haciendo este último año”, dijo el actor británico entre carcajadas de sus compañeros.

Una reaparición que algunos de los actores incluso llegaron a pensar que no se iba a producir. “Definitivamente, había días en los que pensábamos que no iba a pasar nunca”, confiesa el Mufasa de Broadway, L Steven Taylor, pese a trabajar en una de las producciones más exitosas de la historia del teatro, que ha sido vista por más de 110 millones de personas por todo el mundo desde 1997.

