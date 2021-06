Britney Spears ya se opuso en 2014 a que su padre fuera su tutor legal

La cantante de Toxic ha dicho que “no volverá a actuar” hasta que su padre abandone esa figura legal, puesta en entredicho por miles de seguidores de Spears que se manifiestan periódicamente con el lema “#FreeBritney” (Libertad para Britney) y cuyo interés mediático aumentó tras el estreno del documental Framing Britney, producido por The New York Times.

Entre las revelaciones publicadas por The New York Times figura que Spears solo recibía una paga semanal de 2.000 dólares cuando protagonizaba un espectáculo fijo en Las Vegas que vendía millones en entradas. Su fortuna actual se estima en 60 millones de dólares.

La artista estadounidense Britney Spears, que actualmente tiene 39 años de edad, se opuso ya en 2014 a que su padre continuara como su tutor legal, para lo que invocó sus problemas con el alcohol y un control excesivo, según una exclusiva publicada este martes por The New York Times.

