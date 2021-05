Britney Spears se pronuncia y tacha de “hipócritas” los documentales sobre su vida

“No os conozco, pero me emociona poder recordaros a todos que, aunque he tenido bastantes momentos difíciles en mi vida, he tenido muuuuuuuchos [sic] más que han sido increíbles, aunque desafortunadamente, amigos míos, creo que al mundo le interesa siempre más la parte negativa”, añade.

A finales de marzo, Britney Spears ya dejó claro que el documental que narraba no solo su litigio por la custodia que mantiene su padre sobre ella, sino también cómo los medios hicieron que se sintiera “juzgada, insultada y avergonzada”, había hecho que llorara “durante dos semanas”. Y eso que no lo había visto completo.

