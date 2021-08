Britney Spears revela a fans que se convirtió al catolicismo

La superestrella del pop de los noventas, Britney Spears, reveló a sus fans que se convirtió al catolicismo, en una publicación de Instagram compartida el jueves 7 de agosto.

Spears, de 39 años, publicó un video protagonizado por ella misma en el que da vueltas con un vestido azul junto con la leyenda: “Acabo de regresar de la Misa… ahora soy católica… ¡Oremos!

Si bien la artista no ha dado más detalles sobre su conversión, anteriormente ha mostrado interés en la Iglesia Católica, publicando en su cuenta de Instagram que disfruta rezando el Ave María.

Su madre, Lynne, y su hermana menor, Jamie Lynn, fueron recibidas en la Iglesia hace pocos años. Jamie Lynn contrajo matrimonio sacramental con Jamie Watson y ha publicado fotos de su familia después de celebrar la Misa o en el bautismo de uno de sus hijos, Ivey.

Ivey’s Baptism✝️

4/28/19

So thankful for her Godparents-who traveled far, and managed to get their family’s and kids all there to celebrate Ivey’s special day💜 pic.twitter.com/PGGGqCT0zD

— Jamie Lynn Spears (@jamielynnspears) April 29, 2019