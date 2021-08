Britney Spears posa solo con unas botas roja en su Instagram y explica porqué: “Necesitaba verme más ligera”

Britney Spears se siente más liberada, o eso parece por su cuenta de Instagram, una plataforma que la artista siempre ha utilizado para expresarse misteriosamente y que ahora es noticia por haber publicado en las últimas semanas un extenso álbum de retratos de sí misma en topless.

En la última de esas imágenes se la puede ver con nada más que unas botas rojas y unas bragas blancas. En ella, Spears posa para la cámara tapándose los pechos y explica en un largo escrito por qué ha subido estas fotografías.

“Creo que es bastante retorcido que la respuesta inmediata que recibe una mujer, que es atractiva y que enseña su cuerpo, es tratar de taparla“, ha señalado la artista. “No chicos, no me operaron las tetas en solo una semana ni estoy embarazada ¡¡¡Tengo tetas en estas fotos porque devoré comida 😋!!!”, añade la cantante de Toxic.

“La razón por la que muestro mi cuerpo ahora es porque nací desnuda y honestamente pienso que el peso del mundo puesto en mis hombros me ha hecho verme a mí misma así. Necesitaba verme a mí misma más ligera“, ha continuado.

Sus fotografías, según cuenta, la han ayudado a darse cuenta que “las lagrimas, el dolor y las preocupaciones” no la definen. “Soy una mujer, una bella y sensible mujer que necesita mirarse en su forma más pura”, concluye en la extensa publicación en la que asegura que no publicará este estilo de fotografías para siempre. De momento, no ha parado.