Britney Spears: Luego de tanta espera habría una respuesta favorable en el caso Free Britney

El hashtag #FreeBritney es un movimiento que nació en 2019 en apoyo y defensa de la cantante Britney Spears para darle fin a la tutela de su padre, James Spears, quien controla su vida desde hace 13 años. Semanas atrás, la artista se presentó ante la justicia para demandarlo y la jueza falló a su favor.

En 2008, luego de la gira “Circus”, su padre pidió en la justicia ser su tutor legal y al lograr obtener este poder comenzó a controlar su patrimonio, sus salidas, sus shows, sus actividades, su vida sexual y le daba solo un pequeño porcentaje de dinero para que se administre.

La pelea en los tribunales comenzó al año siguiente, cuando Britney recurrió a la justicia y dijo que “quería recuperar su vida”. Sin embargo, el equipo legal de su padre la hizo pasar como insana y alegaban que debía ser supervisada.

Cómo comenzó el movimiento #FreeBritney

En 2018, Britney anunció una residencia en Las Vegas, Nevada, para sus show “Britney: Domination” que hubiesen tenido lugar a partir del 2019 en el Park MGM’s Park Theatre, con una ganancia de 507.000 dólares por espectáculo, lo que la habría convertido en la cantante mejor pagada de Las Vegas.

Pero James Spears tuvo supuestamente graves problemas de salud a fines de ese año que casi lo llevan a la muerte y el 4 de enero de 2019, su equipo no solo anunció la cancelación de la residencia de Britney, sino también una pausa en su carrera para pasar más tiempo con su familia en ese delicado momento.

En abril de 2019, informaron que la Britney había sido internada en una clínica mental por el estrés que le generó la enfermedad de su padre, pero en el podcast Britney’s Gramuna una fuente anónima reveló la verdad de lo que estaba pasando: Britney fue retenida contra su voluntad en la institución psiquiátrica.

Esta fuente también reveló que fue James Spears quien ordenó cancelar todos los shows porque Britney se negaba a tomar su medicación y a cumplirlas reglas de su tutela como no manejar. A partir de ese momento, los fanáticos cuestionaron la tutela de su padre.

La justicia falló a favor de Britney Spears

A raíz de esta polémica y de la denuncia anónima, los fanáticos se dieron cuenta que el verdadero objetivo de la tutela de James era abusar y explotar laboralmente de su hija por el dinero. En consecuencia, crearon el movimiento #FreeBritney, al que se unieron celebridades como Cher, Miley Cyrus, Paris Hilton y la organización sin fines de lucro American Civil Liberties Union.

Este año la artista pudo volver a los tribunales para pedir la nulidad de la tutela y recuperar su vida. En su declaración reveló las medidas que toma James Spears para controlar su vida como prohibirle tener hijos. “Tengo un DIU en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé, y mis tutores no me dejan ir al médico para que me lo saque”, confesó.

Y reveló que su hermana y su madre también son culpables: “Me gustaría demandar a mi familia y compartir mi historia con el mundo. Solo quiero tener mi propio dinero y poner fin a esto, que mi novio me lleve a pasear en su jodido auto. Ya han hecho un buen trabajo explotando mi vida”.

A partir de su declaración, la jueza que supervisa su tutela le permitió elegir su propio abogado por primera vez después de 13 años de tutela. Ahora, Britney estará representada por Mathew Rosengart, un letrado reconocido en Hollywood y que tiene como primer objetivo destituir a James Spears como tutor legal, a menos que renuncie primero.