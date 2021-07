Britney Spears, cada vez más cerca de su libertad, revela cuáles son sus planes de futuro

Después de mucho tiempo, Britney Spears ve la luz al final del tunel, y así lo ha demostrado en su última publicación en Instagram. En medio del apoyo que recibe por parte de su público y de varias celebridades con motivo de la batalla judicial que mantiene con su padre, Jamie Spears, la cantante ha lanzado una reflexión esperanzadora sobre el futuro.

La artista, de 39 años, cuenta con el apoyo de su nuevo abogado, Mathew Rosengart, desde la pasada semana. En concreto, desde el pasado 15 de julio, cuando la Corte Superior de Los Ángeles (EE UU) le permitió elegir a su propio representante, un cambio sustancial en la tutela legal que controla su vida desde hace trece años. Este es un gran paso en su camino hacia la victoria en los juzgados, lo que le produce una inmensa alegría que ha plasmado en un vídeo.

La artista estadounidense ha publicado una grabación en la que aparece bailando para contar con qué ojos mira al porvenir. “Entonces, ¿qué hacéis vosotros para mantener vivos sus sueños? Solo por curiosidad, porque en este momento no estoy segura de que sea una buena idea escuchar los consejos de algunas personas”, avanza en la publicación, que recoge más de siete millones de reproducciones y roza los dos millones de ‘me gusta’.

“Ayer me di cuenta de que todas mis zapatillas de tenis habían desaparecido… Me gustan porque bailo tres horas la mayoría de los días y me duelen los pies, así que me pongo las zapatillas para sentirme bien”, explicó, motivo por el que pidió cuatro nuevos pares que, finalmente, tuvo que devolver al no ser de su talla. Sin embargo, esto no le impidió seguir bailando y practicando lo que le hace feliz.

“He estado sin mis zapatillas durante mucho tiempo así que, cuando me desperté ayer, recordé que no tenía ningún par. ¡Saqué un Carrie Bradshaw y pedí un montón de zapatos nuevos en línea!”, reconoció, afirmando que en su pedido seleccionó numerosos pares de zapatillas y zapatos de tacón. Ya no había vuelta atrás. “No voy a conformarme”, zanjó.

La intérprete seguirá bailando, caminando y peleando. Una noticia ante la que cientos de usuarios reaccionaron con la etiqueta “#FreeBritney”, que se utiliza a modo de reivindicación entre sus seguidores para denunciar la tutela que Jamie Spears tiene sobre la cantante. Asimismo, la batalla legal sigue y, tal y como ha dejado caer la artista, no piensa rendirse. “Está emocionada de tener a un nuevo abogado”, declararon a la revista People fuentes cercanas a Britney Spears.