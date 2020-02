Británicos en España entre la tristeza y el “nada ha cambiado” con el Brexit

Makepeace aguarda “a ver qué pasa” en estos once meses de transición y cómo puede afectar a los británicos residentes en la isla, especialmente en sus relaciones comerciales. “ Este año no nos va afectar, el año que viene ya veremos “, apunta.

Más de 10.000 residentes están agrupados en la asociación de británicos en España Brexpats in Spain. “ Es una situación horrible e incomprensible “, lamenta Anne Hernández, presidenta de la asociación, al explicar que no entiende el voto al Brexit.

“Como me pasa a mí, que llevo 30 años en España, muchos no nos sentimos muy europeos pero sí muy españoles “, recalca Parmenter, “incluso más que británicos”.

“ Ha sido triste ver retirar nuestra bandera del Parlamento europeo. No he querido ver mucho en la televisión y menos algunas celebraciones en Londres y otros puntos de los partidarios del Brexit”, relata.

You May Also Like