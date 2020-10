Briefing, Call, CEO.. vocablos en inglés se imponen en el mundo de los negocios y desplazan a las palabras españolas

ASAP en español quiere decir «tan pronto como sea posible», es un acrónimo del inglés «As Soon As Possible». Las siglas ASAP son generalmente utilizadas en las comunicaciones corporativas y son empleadas con el objetivo de solicitar al remitente una pronta respuesta dentro de lo posible.

Estas son las palabras clave y su significado. Si las desconoces, dicen que no eres ‘cool’ (no estás a la moda).

Cada vez, por ejemplo, es más frecuente que los cargos en una empresa ya no sean los tradicionales, como director, jefe de departamento, jefe de área, etc, sino que ahora se utilizan los términos en inglés. Así, por ejemplo, los jefazos ahora ya no son los tradicionales directores ejecutivos, sino que se autodenominan en las empresas CEO (chief executive officer).

