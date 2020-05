Brian May, guitarrista de Queen, confiesa que sufrió un ataque al corazón y estuvo “muy cerca de la muerte”Brian May, guitarrista de Queen, confiesa que sufrió un ataque al corazón y estuvo “muy cerca de la muerte”

Finalmente, May ha explicado que después de una “operación increíble” salió del centro sanitario sintiéndose notablemente bien: “Cuando me fui, era como si nada hubiera pasado”.

El astrofísico ha dicho que estuvo “muy cerca de la muerte”, por lo que su malestar iba más allá de un desgarro muscular: “Os dije que tenía un músculo roto y eso fue lo que me diagnosticaron, pensamos que era como un extraño accidente de jardinería, pero resultó no serlo realmente”.

