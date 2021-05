Brian May, de Queen, anuncia un casting internacional para ‘We Will Rock You España’ que se hará con TikTok

El arte no tiene fronteras y los artistas, tampoco. Ese es el espíritu del llamamiento que ha hecho Brian May, músico de la mítica banda Queen, animando a artistas de todo el mundo a presentarse al casting para el musical We Will Rock You, que regresará en octubre a España.

We Will Rock You se estrenó en el Dominion Theatre del West End de Londres el 14 de mayo de 2002, y poco después Madrid se convertía en la segunda ciudad europea en estrenar el musical. Tras 19 países en todo el mundo, y más de 16 millones de espectadores regresa con un formato renovado.

El tirón de la película Bohemian Rhapsody ha puesto de moda, una vez más a Queen y este musical con sus canciones regresa con la misma fuerza que hace 20 años y con Brian May y Roger Taylor como coproductores del espectáculo.

“Esperamos que con el musical en Madrid pase un poco como con la película. Bohemiam Rhapsody ha supuesto un fenómeno social y también familiar. Los padres iban a verla con sus hijos adolescentes para compartir con ellos parte de su historia. Muy probablemente los fans del musical de entonces tengan hoy hijos o sobrinos con los que vuelvan a compartir nuestra música de Queen, esta vez en directo”, decía May.

En el vídeo en el que anuncia el casting May dice que es la primera audición mundial para encontrar al elenco del musical en España. “Ahora podéis formar parte de este increíble musical en Madrid. Si eres un gran artista, un gran cantante, ¡muéstranos tu talento!”, invita el músico.

Presentarse al casting es sencillo, pues solo hay que subir un vídeo a TikTok con el hashtag #Wewillrockyouspain mostrando sus habilidades vocales o artísticas.

De esta forma, los candidatos que quieran participar en el casting deberán publicar sus vídeos y a través de la cuenta oficial del Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío (@laestacionppio), se seleccionará toda la compañía.

“We Will Rock You cuenta una historia sobre la búsqueda de sueños y la falta de libertad en una sociedad distópica. Por eso la esencia de la historia conecta mucho con los jóvenes y la generación Zeta, así que el mejor medio para encontrar el elenco era TikTok” afirma Luis Álvarez, productor del espectáculo en España.

A través de esta convocatoria más de 100 millones de usuarios en Europa podrán participar y acceder al casting de la obra. Una audiencia multigeneracional y creativa, que podrá demostrar su talento de una forma auténtica y original, para hacerse con un espacio en la obra.

Ac2ality (@ac2alityespanol), un medio de comunicación muy seguido por la generación Z, con más de 2.5 millones de seguidores en TikTok, será el mediapartner online oficial del show.