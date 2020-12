Brian Austin Green solicita la custodia compartida de sus tres hijos con Megan Fox

Pese a que ambos aseguraron en un principio que su intención era seguir manteniendo una relación cordial por el bien de sus hijos, la situación parece haberse complicado en las últimas semanas. Brian se ha burlado abiertamente en Instagram de las declaraciones de amor que su ex ha realizado a su actual novio Machine Gun Kelly y ella, por su parte, le ha acusado de intentar hacerla parecer una madre ausente que no se preocupa por sus pequeños.

You May Also Like