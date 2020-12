Brexit: la vacuna de Pfizer es el nuevo motivo de tensión entre la Unión Europea y el Reino Unido

Ayudas estatales, medio ambiente, legislación laboral o transparencia fiscal: desde el inicio de las conversaciones, los europeos han estado buscando un mecanismo para regular una divergencia que parece inevitable por naturaleza. Por su parte, los británicos destacan que si abandonaron la UE, no es para seguir cumpliendo todas las reglas. Especialmente porque ya no tendrán voz en su desarrollo.

Para el Reino Unido, no por el impacto económico, la recuperación de aguas territoriales concierne a un problema de soberanía. Por otra parte, para algunos Estados socios europeos (Francia, Bélgica, Dinamarca, España, Países Bajos o Irlanda) la importancia de la pesca para sus economías es un tema que no permite demasiadas concesiones.

Pautados o no, los destinos de las relaciones comerciales del Reino Unido y la Unión Europea ya no estarán vinculados directamente el 1 de enero de 2021. A menos de un mes de la entrada en vigor del Brexit, hay tres diferencias que estancan y bloquean una conclusión acordada. La semana que es considerada “decisiva” tiene a Bruselas y Londres bajo el temor de un “no acuerdo”.

You May Also Like