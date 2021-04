BRC bajó calificaciones de deuda de largo plazo a A desde A+ de los Bonos Ordinarios del Aeropuerto Internacional de Tocumen y de emisor del Aeropuerto de Tocumen a BBB desde BBB+, y asignó el estatus de Revisión Especial (CreditWatch) negativo.

Bajo este nuevo panorama, estimamos un escenario de liquidez más ajustado para el aeropuerto en 2021 y mayores presiones en sus indicadores crediticios. A pesar del mayor deterioro esperado en la generación de caja, AT cuenta con reservas para seguir cumpliendo con sus obligaciones financieras. No obstante, consideramos la actual posición de liquidez de la compañía está más restringida frente a lo evidenciado en nuestra última revisión, lo cual se refleja en una reducción aproximada del 23% del total de sus fuentes para el pago del servicio de la deuda.

