BRAVO, una neuroprótesis que lee señales del cerebro y las traduce en palabras, ha devuelto el habla a un paciente con parálisis

El estudio se ha publicado en New England Journal of Medicine y Edward Chang afirma que “esta es la primera demostración exitosa de decodificación directa de palabras completas a partir de la actividad cerebral de alguien que está paralizado y no puede hablar”.

El objetivo de esta gran innovación es interpretar las señales que están destinadas a controlar los músculos del sistema vocal para comunicarse. Por consiguiente, así ha nacido el estudio BRAVO (Brain-Computer Interface Restoration of Arm and Voice) con la participación del primer paciente que sufrió un derrame cerebral que perjudicó a la conexión entre su cerbero, tracto vocal y extremidades.

