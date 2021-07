Brasil supera a Perú sin pena ni gloria y ya está en la final (1-0)

La actitud de Perú no fue suficiente. No lo pasó mal Brasil (aunque cerca pudo estar) y se quedó defendiendo su ventaja sin ninguna ocasión de peligro en toda la segunda mitad, algo de lo que ya viene acostumbrando la canarinha en esta Copa América, que ahora tiene solo a un partido de llevarse al bolsillo.

Sin pena ni gloria Brasil ya está en la final de la Copa América . Por escudo o por calidad individual, está claro que por planteamiento no, pero el combinado de Tite, vigente campeón, defenderá título después de superar a Perú , que dejó mucha mejor imagen que la canarinha pero que no pudo sacar nada positivo (1-0).

