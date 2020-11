Brasil sigue invicto tras superar a Panamá en torneo clasificatorio de la FIBA

La selección de Brasil conservó su invicto condición de invicto en la segunda ventana del torneo clasificatorio para la FIBA AmeriCup 2022, al derrotar este viernes, 17 de noviembre, a su similar de Panamá por tablero de 77-71.

Esta ronda de partidos se desarrolla en el estadio Club Obras Sanitarias de Buenos Aires, Argentina, y el equipo panameño (2-1) se enfrenta este sábado a las 5:00 p.m. a Uruguay.

Brasil (3-0) fue superior en los tres primeros periodos del partido y la ventaja que tenía hasta la primera era de cinco puntos (40-35).

Por Brasil los mejores a la ofensiva fueron Caio Pacheco con 17 puntos, Gui Carvalho con 12 tantos, Lucas Mariano y Lucas Dias, aportaron 12, cada uno.

En tanto, por Panamá sobresalieron en el tabloncillo Tony Bishop Jr. con 18 puntos, Trevor Gaskins 15 puntos, Akil Mitchell sumó 12 puntos y Ernesto Oglivie agregó 12.

#AmeriCup

🎞️🏀 @BasqueteBrasil Takes the win over @FePaBa at the #AmeriCup2022 qualifiers.@CaioPacheco09 leads the Brazilians win with 17 points. pic.twitter.com/UiOQnDlblW

