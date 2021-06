‘Brasil Imperial’, una mirada a un gran país

Creo que nuestra historia, como la de cualquier otro país, es el punto de partida para reflexionar sobre quiénes somos, el lugar que ocupamos y nuestras elecciones. Entonces, cuando miro la escena política y social de ese período, me hace pensar que se podría haber hecho mucho mejor, que la sociedad podría haber seguido caminos más justos. Pero eso no es inmutable, hoy podemos hacerlo de otra manera. Podemos repensar la sociedad, repensar la política para transformar la forma de pensar, la forma de actuar. Solo es necesaria la voluntad de construir una sociedad mejor.

Bueno, el descubrimiento, o podemos decir, la triste sorpresa, fue identificar que las relaciones políticas de aquel período no difieren de lo que vivimos hoy. No hubo evolución, sino una perpetuación del patrón de mantener una clase social noble en detrimento de la clase pobre. Esta relación desigual permanece hoy, pues la corrupción de la clase política sigue siendo la misma. Se mantienen las negociaciones, los acuerdos espurios. Esta observación es lamentable y por ello, más que nunca, la serie te da la oportunidad de entender el por qué y las consecuencias de nuestra realidad actual.

Ledo es un personaje al que le tengo mucho cariño, me enteré un poco de él a través del propio guión, que aborda situaciones que realmente ocurrieron y otras creadas para el desarrollo de la dramaturgia en la trama. De todos modos, un punto focal que me ayudó mucho fue la biografía que Nicola Aslan, un masón, que escribió sobre Ledo para honrarlo, pero también para alguna reparación histórica, porque, según esta biografía, sus esfuerzos políticos a favor de la independencia de Brasil no fueron debidamente registrados por los historiadores de la época, debido a una parcialidad a favor de José Bonifácio.

