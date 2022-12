Brasil, en directo: resumen, clasificación, goles y resultados del Mundial de Qatar 2022

Pese a la alegría en las gradas, ese gol no sirvió para que Camerún avanzara. La victoria suiza en el otro encuentro los mató. Eso sí, metió miedo a Brasil que, de haber habido un gol más de Suiza, hubiera pasado como segunda de grupo. No hubo sorpresa y Brasil se aleja del camino de España, y se enfrentará a Corea del Sur el próximo martes.

No necesitaba Brasil grandes florituras para sellar su pase como primera de grupo, y no se esforzó en exceso ante una Camerún que se llevó el triunfo en el descuento, pero que se quedó en la orilla de clasificarse por la victoria de Suiza ante Serbia. Los africanos soñaron con el pase y, aunque no dependía de ellos y el triunfo suizo les apartó de los octavos, se llevaron una tremenda alegría que impide además que Brasil se marche invicta de esa fase de grupos.

You May Also Like