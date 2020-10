Brasil debe ganarse el favoritismo en el campo, afirma Marquinhos

“Todo depende de lo que hagamos dentro del campo. Está claro que la ‘Seleçao’ tiene su historia y respeto, pero depende de lo que haga dentro del campo. No me preocupa el favoritismo, y sí mostrar evolución, buen trabajo, olvidar el favoritismo. Tenemos que colocar el respeto dentro del campo, esto es lo que hará que hablen de favoritismo o no”, dijo Marquinhos en una rueda de prensa virtual.

