Brasil autoriza retomar ensayos de vacuna china Coronavac contra la Covid-19

La suspensión fue decidida, según Anvisa, por “un incidente grave”, del cual dijeron no tener mayores informaciones. El Instituto Butantan, principal productor de vacunas de Brasil, que suscribió un acuerdo con Sinovac para traer la vacuna en fase de estudios al país, informó que el incidente no estaba relacionado con el medicamento en investigación.

