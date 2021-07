Branson, Bezos y Musk se disputan la hegemonía por alcanzar las estrellas

De lograrlo, Branson se convertirá en el primer multimillonario en formar parte de una misión tripulada al espacio en parte autofinanciada. “Siempre he sido un soñador. Mi madre me enseñó a no rendirme nunca y a alcanzar las estrellas . El 11 de julio, es hora de convertir ese sueño en realidad a bordo del próximo vuelo espacial de Virgin Galactic “, dijo en Twitter el empresario británico.

You May Also Like