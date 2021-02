Brady y su promesa a Buccaneers: ‘Dame el #12 y te daré el Super Bowl’

No importa qué pase el 7 de febrero en el Raymond James Stadium, Tom Brady seguirá siendo el jugador con más anillos de Super Bowl de todos los tiempos porque al momento suma seis, aunque un séptimo no le vendría nada mal , especialmente en el nuevo debate en los medios estadounidenses donde destacan que, de vencer a los Chiefs de Patrick Mahomes , rebasaría en títulos profesionales a Michael Jordan.

“ Brady me dijo ‘te daré un Super Bowl a cambio del 12’ , al final entendí que estamos hablando del maldito Tom Brady, la leyenda, debía tener ese detalle con él para darle la bienvenida. Así es que me aferraré a su palabra”, agregó Godwin, quien tomó el número 14 para esta temporada en la que lleva más de mil yardas contando fase regular y Playoffs.

“ Al principio me rehusaba, seré honesto , el número significa mucho por ser parte de mi juventud, mi identidad y es algo que también tiene un gran valor entre mi prometida y yo”, comentó Godwin en julio pasado al medio The Checkdown .

